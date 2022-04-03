Спортивная гимнастика. Победителем Кубка мира в упражнениях на перекладине стал израильтянин Александр Мякинин

Израильский гимнаст Александр Мякинин стал победителем общего зачета Кубка мира в упражнениях на перекладине.

Он завоевал бронзовые медали в Котбусе и Каире, и стал победителем этапа Кубка мира в Дохе.

Александр Мякинин - бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года в упражнениях на перекладине.

Победителем общего зачета Кубка мира в вольных упражнениях стал израильтянин Артем Долгопят.