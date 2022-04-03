Синхронное плавание. Израильтянка Полина Приказчикова завоевала бронзовую медаль в Париже
В Париже проходит этап Мировой серии по синхронному плаванию. Израильтянка Полина Приказчикова завоевала бронзовую медаль в технической программе. Ее результат 80.4161 балла.
Победительницей стала француженка Ориан Жиллардон (83.5476). На втором месте канадка Одри Ламот (83.3653).
В произвольной программе Полина Приказчикова заняла четвертое место.
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