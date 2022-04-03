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NEWSru.co.il :: Спорт3 апреля 2022 г., 08:38

Синхронное плавание. Израильтянка Полина Приказчикова завоевала бронзовую медаль в Париже

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Синхронное плавание. Израильтянка Полина Приказчикова завоевала бронзовую медаль в Париже

В Париже проходит этап Мировой серии по синхронному плаванию. Израильтянка Полина Приказчикова завоевала бронзовую медаль в технической программе. Ее результат 80.4161 балла.

Победительницей стала француженка Ориан Жиллардон (83.5476). На втором месте канадка Одри Ламот (83.3653).

В произвольной программе Полина Приказчикова заняла четвертое место.


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