Дзюдо. Израильтянка Раз Гершко завоевала серебряную медаль в Анталье

В Анталье завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. В последний день соревнований Ли Кочман (весовая категория до 90 кг) занял седьмое место.

Раз Гершко (весовая категория свыше 78 кг) завоевала серебряную медаль.

В предварительных схватках она победила турчанку Кубранур Эсир и боснийку Ларису Черич.

Израильтянка стала победителем группы А. В полуфинале она победила немку Рени Лухт. В финале Раз Гершко проиграла француженке Леа Фонтейн.