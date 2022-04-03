Дзюдо. Израильтянка Раз Гершко завоевала серебряную медаль в Анталье
В Анталье завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. В последний день соревнований Ли Кочман (весовая категория до 90 кг) занял седьмое место.
Раз Гершко (весовая категория свыше 78 кг) завоевала серебряную медаль.
В предварительных схватках она победила турчанку Кубранур Эсир и боснийку Ларису Черич.
Израильтянка стала победителем группы А. В полуфинале она победила немку Рени Лухт. В финале Раз Гершко проиграла француженке Леа Фонтейн.
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