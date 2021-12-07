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NEWSru.co.il :: Спорт7 декабря 2021 г., 18:26

Матч за шахматную корону. Карлсен победил во второй партии подряд

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В Дубае состоялась девятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим. Чемпион победил во второй партии подряд. Счет в матче 6:3.

Белыми играл претендент. И он впервые выбрал английское начало.

Магнус довольно много времени тратил на ходы и оказался под давлением. У Магнуса остались 36 минут на 20 ходов.

Гроссмейстер Аниш Гири, комментирующий матч на Chess.соm написал "у Яна не получается оказывать давление при помощи ходов, он это делает при помощи времени - разумная стратегия".


Несмотря на дефицит времени, чемпион сумел выровнять позицию. Затем, по мнению большинства комментаторов, претендент совершил ошибку и потерял слона.

Ян Непомнящий признал поражение на 40-м ходу.

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