7 мая на 101-м году жизни умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах, сообщает официальный сайт Федерации шахмат России.

В заявлении федерации говорится:" Седьмого мая на 101-м году жизни скончался старейший гроссмейстер мира, выдающийся теоретик, писатель и журналист Юрий Львович Авербах. Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. О времени и месте прощания с Юрием Львовичем мы сообщим дополнительно. До последних дней Авербах по-прежнему много работал, продолжал служить любимому искусству, которому посвятил всю жизнь".

Юрий Авербах стал международным гроссмейстером в 1952. Он чемпион СССР 1954 года.

Юрий Авербах - автор книг по шахматам, в том числе замечательной книги для юных любителей шахмат "Путешествие в шахматное королевство", написанной совместно с Михаилом Бейлиным).