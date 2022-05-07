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NEWSru.co.il :: Спорт7 мая 2022 г., 17:03

Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

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Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

7 мая на 101-м году жизни умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах, сообщает официальный сайт Федерации шахмат России.

В заявлении федерации говорится:" Седьмого мая на 101-м году жизни скончался старейший гроссмейстер мира, выдающийся теоретик, писатель и журналист Юрий Львович Авербах. Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. О времени и месте прощания с Юрием Львовичем мы сообщим дополнительно. До последних дней Авербах по-прежнему много работал, продолжал служить любимому искусству, которому посвятил всю жизнь".

Юрий Авербах стал международным гроссмейстером в 1952. Он чемпион СССР 1954 года.


Юрий Авербах - автор книг по шахматам, в том числе замечательной книги для юных любителей шахмат "Путешествие в шахматное королевство", написанной совместно с Михаилом Бейлиным).

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