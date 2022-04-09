Хоккей. Во время финала президента Беларуси ударили клюшкой в лицо
Команда президента Беларуси Александра Лукашенко в тринадцатый раз стала победителем республиканского хоккейного турнира любительских команд.
В финале президентская команда победила сборную Минской области.5:1.
В одном из эпизодов хоккеист минчан опасно сыграл высоко поднятой клюшкой и ударил Лукашенко клюшкой в лицо (не намеренно).
Александр Лукашенко сам покинул пределы поля. Ему была оказана медицинская помощь.
Видео эпизода опубликовал сайт Sport.ua.
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