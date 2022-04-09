Хоккей. Во время финала президента Беларуси ударили клюшкой в лицо

Команда президента Беларуси Александра Лукашенко в тринадцатый раз стала победителем республиканского хоккейного турнира любительских команд.

В финале президентская команда победила сборную Минской области.5:1.

В одном из эпизодов хоккеист минчан опасно сыграл высоко поднятой клюшкой и ударил Лукашенко клюшкой в лицо (не намеренно).

Александр Лукашенко сам покинул пределы поля. Ему была оказана медицинская помощь.

Видео эпизода опубликовал сайт Sport.ua.