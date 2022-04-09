Юниорский чемпионат мира по фехтованию. Израильтянка завоевала серебряную медаль
В Дубае продолжается юниорский и кадетский чемпионат мира по фехтованию. Сегодня сборная Израиля завоевала первую медаль.
В соревнованиях юниорок-шпажисток израильтянка Николь Фейгин завоевала серебряную медаль.
В финале она проиграла американке Хедли Хусисян 10:15.
Бронзовые медали завоевали турчанка Алейна Эртюрк и американка Кетки Кеткар.
В полуфинале Николь победила турчанку Алейну Эртюрк 15:5.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 апреля 2022
Чемпионат мира среди кадетов. Рапирист из Кувейта отказался выйти на поединок с израильтянином
Чемпионат мира среди кадетов. Рапирист из Кувейта отказался выйти на поединок с израильтянином
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 марта 2022
25 украинских фехтовальщиков будут жить и тренироваться в Израиле
25 украинских фехтовальщиков будут жить и тренироваться в Израиле
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 февраля 2022
Кубок мира по фехтованию. Украинцы отказались от матча против россиян
Кубок мира по фехтованию. Украинцы отказались от матча против россиян