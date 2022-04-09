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NEWSru.co.il :: Спорт9 апреля 2022 г., 15:33

Юниорский чемпионат мира по фехтованию. Израильтянка завоевала серебряную медаль

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Юниорский чемпионат мира по фехтованию. Израильтянка завоевала серебряную медаль

В Дубае продолжается юниорский и кадетский чемпионат мира по фехтованию. Сегодня сборная Израиля завоевала первую медаль.

В соревнованиях юниорок-шпажисток израильтянка Николь Фейгин завоевала серебряную медаль.

В финале она проиграла американке Хедли Хусисян 10:15.

Бронзовые медали завоевали турчанка Алейна Эртюрк и американка Кетки Кеткар.


В полуфинале Николь победила турчанку Алейну Эртюрк 15:5.

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