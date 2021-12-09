Выдающийся израильский гимнаст Алекс Шатилов объявил о завершении карьеры
Выдающийся израильский гимнаст Алекс Шатилов, который был лидером израильской спортивной гимнастики, объявил о завершении карьеры.
Он сделал заявление на пресс-конференции.
34-летний гимнаст в этом году принимал участие в Токийской олимпиаде, которая стала для него четвертой.
Александр выходил в финал олимпиад в Пекине и Лондоне. Он двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, чемпион Европы в вольных упражнениях 2013 года, серебряный призер чемпионата Европы 2011 года, пятикратный бронзовый призер чемпионатов Европы. Он неоднократно признавался спортсменом года в Израиле.
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Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В многоборье победили россияне. Шатилов снялся с финала
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В многоборье победили россияне. Шатилов снялся с финала
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 апреля 2017
Алекс Шатилов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы
Алекс Шатилов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 26 июня 2016
Алекс Шатилов завоевал золотую медаль на турнире в Португалии
Алекс Шатилов завоевал золотую медаль на турнире в Португалии