Выдающийся израильский гимнаст Алекс Шатилов объявил о завершении карьеры

Выдающийся израильский гимнаст Алекс Шатилов, который был лидером израильской спортивной гимнастики, объявил о завершении карьеры.

Он сделал заявление на пресс-конференции.

34-летний гимнаст в этом году принимал участие в Токийской олимпиаде, которая стала для него четвертой.

Александр выходил в финал олимпиад в Пекине и Лондоне. Он двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, чемпион Европы в вольных упражнениях 2013 года, серебряный призер чемпионата Европы 2011 года, пятикратный бронзовый призер чемпионатов Европы. Он неоднократно признавался спортсменом года в Израиле.