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NEWSru.co.il :: Спорт10 апреля 2022 г., 07:11

Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" победил в "битве за выживание"

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Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" победил в "битве за выживание"

Состоялись матчи третьего тура нижнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу. Столичный "Бейтар" в гостях обыграл "Апоэль" (Ноф а-Галиль) 2:0.

Ирони (Кирьят-Шмона) - Апоэль (Иерусалим) 2:1

Ашдод - Маккаби (Петах-Тиква) 1:0

Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Хадера) 1:0

Апоэль (Ноф а-Галиль) - Бейтар (Иерусалим) 0:2


"Апоэль" занимает последнее место. "Бейтар" оторвался от зоны вылета на 6 очков.

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