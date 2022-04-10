Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" победил в "битве за выживание"
Состоялись матчи третьего тура нижнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу. Столичный "Бейтар" в гостях обыграл "Апоэль" (Ноф а-Галиль) 2:0.
Ирони (Кирьят-Шмона) - Апоэль (Иерусалим) 2:1
Ашдод - Маккаби (Петах-Тиква) 1:0
Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Хадера) 1:0
Апоэль (Ноф а-Галиль) - Бейтар (Иерусалим) 0:2
"Апоэль" занимает последнее место. "Бейтар" оторвался от зоны вылета на 6 очков.
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