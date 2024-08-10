Олимпиада. Победителем марафона стал эфиоп Тамират Тола. Результаты израильтян
время публикации: 10 августа 2024 г., 11:23 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 11:23
Победителем мужского марафона Парижской олимпиады стал эфиоп Тамират Тола, установивший олимпийский рекорд - 2 часа 6 минут 26 секунд.
Он на 6 секунд улучшил рекорд, установленный кенийцем Сэмюэлем Камау Ванжиру в Пекине.
На втором месте Башир Абди (Бельгия).
Бронзовую медаль завоевал кениец Бенсон Кипруто.
Израильтянин Мару Тефери финишировал 26-м.
Гашау Аяле занял 31-е место, Гирмау Амаре - 44-е.
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