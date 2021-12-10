"Зенит" и "Маккаби" проиграли. Результаты матчей
Состоялись матчи четырнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Зенит" проиграл "Фенербахче" 80:86, "Маккаби" - УНИКСу 74:85.
Зенит (Санкт-Петербург, Россия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 80:86
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 81:76
Бавария (Мюнхен, Германия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 83:71
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - УНИКС (Казань, Россия) 74:85
Баскония (Витория, Испания) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 91:66
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