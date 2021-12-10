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NEWSru.co.il :: Спорт10 декабря 2021 г., 08:05

"Зенит" и "Маккаби" проиграли. Результаты матчей

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"Зенит" и "Маккаби" проиграли. Результаты матчей

Состоялись матчи четырнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Зенит" проиграл "Фенербахче" 80:86, "Маккаби" - УНИКСу 74:85.

Зенит (Санкт-Петербург, Россия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 80:86

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 81:76

Бавария (Мюнхен, Германия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 83:71


Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - УНИКС (Казань, Россия) 74:85

Баскония (Витория, Испания) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 91:66

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