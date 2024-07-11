Кубок Америки. Футболисты сборной Колумбии подрались с уругвайскими фанатами

Сборная Колумбии вышла в финал Кубка Америки по футболу, который проходит в США, победив уругвайцев 1:0.

В конце матча произошли несколько стычек между футболистами.

А после финального свистка футболисты сборной Колумбии подрались с уругвайскими фанатами.

Особые бойцовские качества проявил Дарвин Нуньес.

Видео потасовки опубликовано в твиттере.