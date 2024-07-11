Кубок Америки. Футболисты сборной Колумбии подрались с уругвайскими фанатами
время публикации: 11 июля 2024 г., 13:51 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 13:51
Сборная Колумбии вышла в финал Кубка Америки по футболу, который проходит в США, победив уругвайцев 1:0.
В конце матча произошли несколько стычек между футболистами.
А после финального свистка футболисты сборной Колумбии подрались с уругвайскими фанатами.
Особые бойцовские качества проявил Дарвин Нуньес.
Видео потасовки опубликовано в твиттере.
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