Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Уимблдона
время публикации: 11 июля 2024 г., 08:51 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 08:51
Израильтянин Гай Сасон (теннис на колясках) вышел в полуфинал Уимблдона.
В четвертьфинале он разгромил южноафриканца Дональда Рамфади.6:0, 6:1.
В полуфинале израильский теннисист встретится с голландцем Нильсом Винком (второй номер мирового рейтинга).
В этом сезоне Гай Сасон играл в финале Открытого чемпионата Австралии и стал победителем Открытого чемпионата Франции.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2024