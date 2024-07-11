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Спорт

Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Уимблдона

время публикации: 11 июля 2024 г., 08:51 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 08:51
Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Уимблдона
AP Photo/Alessandra Tarantino

Израильтянин Гай Сасон (теннис на колясках) вышел в полуфинал Уимблдона.

В четвертьфинале он разгромил южноафриканца Дональда Рамфади.6:0, 6:1.

В полуфинале израильский теннисист встретится с голландцем Нильсом Винком (второй номер мирового рейтинга).

В этом сезоне Гай Сасон играл в финале Открытого чемпионата Австралии и стал победителем Открытого чемпионата Франции.

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