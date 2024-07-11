Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Уимблдона

Израильтянин Гай Сасон (теннис на колясках) вышел в полуфинал Уимблдона.

В четвертьфинале он разгромил южноафриканца Дональда Рамфади.6:0, 6:1.

В полуфинале израильский теннисист встретится с голландцем Нильсом Винком (второй номер мирового рейтинга).

В этом сезоне Гай Сасон играл в финале Открытого чемпионата Австралии и стал победителем Открытого чемпионата Франции.