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NEWSru.co.il :: Спорт11 мая 2022 г., 06:41

Хайфский "Маккаби" проиграл и стал чемпионом

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Хайфский "Маккаби" проиграл и стал чемпионом

Состоялись матчи восьмого тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" проиграл одноклубникам из Тель-Авива и стал чемпионом за два тура до окончания чемпионата.

Положение команд. "Маккаби" (Хайфа) 72 очка, "Апоэль" (Беэр-Шева) 66, "Маккаби" (Тель-Авив) 65, "Маккаби" (Нетания) 51, "Апоэль" (Тель-Авив) 49, "Бней Сахнин" 49.

Апоэль (Тель-Авив) - Апоэль (Беэр-Шева) 2:1


Гол 18-летнего Лиада Рамота на 87-й минуте стал решающим в чемпионском споре.

Маккаби (Хайфа) - Маккаби (Тель-Авив) 1:3

На 87-й минуте счет был 1:1. Джордже Йованович реализовал пенальти. Через 4 минуты 18-летний Оскар Глух установил окончательный счет.

После финального свистка проигравшие стали праздновать чемпионство. "Сюрреалистическая картина", - сказал комментатор.

Маккаби (Нетания) - Бней Сахнин 3:0

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