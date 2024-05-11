"Бейтар" проиграл в дерби. Тель-авивский "Апоэль" вылетел
время публикации: 11 мая 2024 г., 20:18 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 20:18
Состоялись матчи шестого тура нижнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу. За тур до финиша определились команды, покидающие Лигу Аль. Это "Апоэль" из Петах-Тиквы и Тель-Авива.
Апоэль (Тель-Авив) - Ашдод 0:2
В матче прямых конкурентов определился второй неудачник сезона. Победив, "Ашдод" стал недосягаем для "Апоэля".
Предыдущий раз "красные" вылетели из элиты семь лет назад.
Апоэль (Иерусалим) - Бейтар (Иерусалим) 3:0
Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Петах-Тиква) 4:1
Все голы были забиты в первые 40 минут матча.
Маккаби (Нетания) - Апоэль (Хадера) 1:2
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