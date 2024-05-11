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Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей

время публикации: 11 мая 2024 г., 09:45 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 09:45
Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей
AP Photo/Darko Vojinovic

В Чехии продолжается чемпионат мира по хоккею. Сегодня состоятся шесть матчей.

13:20 (по израильскому времени). Франция - Казахстан

Великобритания - Канада

17:20. Австрия - Дания

Польша - Латвия

21:20. Норвегия - Чехия

США - Германия.

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