Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей

В Чехии продолжается чемпионат мира по хоккею. Сегодня состоятся шесть матчей.

13:20 (по израильскому времени). Франция - Казахстан

Великобритания - Канада

17:20. Австрия - Дания

Польша - Латвия

21:20. Норвегия - Чехия

США - Германия.