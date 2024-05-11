Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 11 мая 2024 г., 09:45 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 09:45
В Чехии продолжается чемпионат мира по хоккею. Сегодня состоятся шесть матчей.
13:20 (по израильскому времени). Франция - Казахстан
Великобритания - Канада
17:20. Австрия - Дания
Польша - Латвия
21:20. Норвегия - Чехия
США - Германия.
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