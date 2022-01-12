Евролига. "Барселона" проиграла "Милану"
Вчера, 11 января, состоялись три из семи матчей двадцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 94:80
Бавария (Мюнхен, Германия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 74:65
Барселона (Испания) - Милан (Италия) 73:75
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