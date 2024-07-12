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Спорт

Футбол. ФИФА и УЕФА могут наказать Италию из-за вмешательства политиков в дела спорта

время публикации: 12 июля 2024 г., 09:53 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 09:59
Футбол. ФИФА и УЕФА могут наказать Италию из-за вмешательства политиков в дела спорта
AP Photo/Matthias Schrader

В совместном письме ФИФА и УЕФА предупредили руководство Федерации футбола Италии о возможных санкциях, включая крупные штрафы, исключения сборных и клубов из турниров ФИФА и УЕФА и даже лишения права проведения чемпионата Европы 2032 года.

Об этом сообщаетFootball Italia.

Причина недовольства руководителей мирового и европейского футбола - так называемая "поправка Муле" - предложение депутата от партии Forza Italia Джорджо Муле в рамках общего Декрета о спорте.

Принятие поправки позволило бы клубам и отдельным футболистам обойти систему спортивного правосудия, в том числе решения ФИФА и УЕФА, подавая апелляции непосредственно в административные суды TAR.

По мнению ФИФА и УЕФА это даст правительству Италии слишком большое влияние на спорт в целом, и футбол в частности.

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