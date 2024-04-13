Бывший глава мирового биатлона признан виновным в коррупции и приговорен к 3 годам тюрьмы

Бывший глава Международного союза биатлонистов норвежец Андерс Бессеберг приговорен норвежским судом к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы, сообщают норвежские СМИ.

Его признали виновным в коррупции. Бывший глава мирового биатлона признан виновным по 9 из 10 пунктов обвинения.

Андерс Бессеберг возглавлял IBU в 1993 - 2018 годах.

Прокуратура Норвегии предъявила ему обвинения в коррупции весной прошлого года.

Андерс Бессеберг признан виновным в получении взяток деньгами и ценными подарками, в том числе оплаченными услугами проституток, охотничьими поездками в Россию, Чехию и Австрию.

Андерс Бессеберг ушел с поста главы федерации на фоне коррупционного скандала, связанного с сокрытием положительных допинг-проб российских биатлонистов.