Профсоюз футболистов подал иск против ФИФА из-за клубного чемпионата мира

Профсоюз футболистов FIFPRO Europe подал иск против ФИФА, говорится на официальном сайте организации.

Профсоюз оспаривает законность односторонних решений ФИФА при составлении Международного календаря матчей и, в частности, решения о создании и составлении расписания Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года.

В заявлении говорится, что решения ФИФА нарушают права игроков и противоречат законам ЕС.

Английская ассоциация профессиональных футболистов (PFA) и Национальный союз профессиональных футболистов (французский профсоюз игроков) при поддержке FIFPRO обратились в Brussels Court of Commerce.

Профсоюз футболистов настаивает, что нынешний международный календарь перегружен, а Клубный чемпионат мира в новом формате, который должен состояться в США в 2025 году, означает для футболистов шесть дополнительных рабочих недель.

В заявлении говорится, что ФИФА, несмотря на протесты профсоюзов, не пошла на диалог и продолжила политику расширения и насыщения календаря.