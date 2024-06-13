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Спорт

Профсоюз футболистов подал иск против ФИФА из-за клубного чемпионата мира

время публикации: 13 июня 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 19:18
Профсоюз футболистов подал иск против ФИФА из-за клубного чемпионата мира
AP Photo/Alessandra Tarantino, File

Профсоюз футболистов FIFPRO Europe подал иск против ФИФА, говорится на официальном сайте организации.

Профсоюз оспаривает законность односторонних решений ФИФА при составлении Международного календаря матчей и, в частности, решения о создании и составлении расписания Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года.

В заявлении говорится, что решения ФИФА нарушают права игроков и противоречат законам ЕС.

Английская ассоциация профессиональных футболистов (PFA) и Национальный союз профессиональных футболистов (французский профсоюз игроков) при поддержке FIFPRO обратились в Brussels Court of Commerce.

Профсоюз футболистов настаивает, что нынешний международный календарь перегружен, а Клубный чемпионат мира в новом формате, который должен состояться в США в 2025 году, означает для футболистов шесть дополнительных рабочих недель.

В заявлении говорится, что ФИФА, несмотря на протесты профсоюзов, не пошла на диалог и продолжила политику расширения и насыщения календаря.

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