Чемпионат мира по муай-тай. Израильтяне завоевали две бронзовые медали
время публикации: 13 июня 2024 г., 06:49 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 06:49
В городе Патры, Греция, завершился чемпионат мира по муай-тай (по версии International Federation of Muaythai Associations (IFMA)).
В нем принимали участие 800 спортсменов из 70 стран.
Израильтянин Максим Бранис (весовая категория до 71 кг) завоевал бронзовую медаль.
Израильтянин Руах Гордон завоевал бронзовую медаль.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 марта 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 марта 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2024