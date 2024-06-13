Чемпионат мира по муай-тай. Израильтяне завоевали две бронзовые медали

В городе Патры, Греция, завершился чемпионат мира по муай-тай (по версии International Federation of Muaythai Associations (IFMA)).

В нем принимали участие 800 спортсменов из 70 стран.

Израильтянин Максим Бранис (весовая категория до 71 кг) завоевал бронзовую медаль.

Израильтянин Руах Гордон завоевал бронзовую медаль.