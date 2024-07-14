Кубок Америки. Сборная Уругвая победила канадцев в серии пенальти и завоевала бронзовые медали

Бронзовым призером Кубка Америки по футболу, кот орый проходит в США, стала сборная Уругвая.

В серии пенальти матча за третье место уругвайцы победили канадцев 4:3. Основное время завершилось вничью 2:2.

Канада: Сент-Клэр, Джонстон (Дэвис, 62), Лумпунгу, де Фужроль (Корнелиус, 67), Ларейя, Ахмед (Миллар, 77), Осорио (Бэйр, 77), Шуэнье, Коне, Шаффелбург, Олувасейи (Дэвид, 67).

Уругвай: Рочет, Хосе Хименес, Касерес, Винья (Оласа, 66), Бентанкур, Вальверде, Угарте (де Арраскаэта, 46), Нандес, Араухо (Оливера, 61), Пельистри (Брайан Родригес, 61), Нуньес (Луис Суарес, 46).

На 8--й минуте Родриго Бетанкур (Тоттенхэм) после подачи углового отправил мяч под перекладину 0:1.

На 19-й минуте уругвайцы провели скоростную атаку "три в три". Араухо бил из пределов штрафной. Голкипер ногой парировал мяч.

Через 2 минуты канадцы отыгрались. После подачи углового гол забил Исмаэль Коне (3 июля перешел из "Уотфорда" в "Марсель") 1:1.

На последних секундах первого тайма канадцы упустили два голевых момента. Сначала мяч после удара головой Олувасейи прошел чуть выше. Затем Осорио вышел один на один. После первого удара Рочет мяч парировал. Осорио пытался добить мяч головой. Защитник вынес мяч "с ленточки".

На 80-й минуте Коне прошел через полполя и нанес дальний удар. Рочет мяч парировал. Джонатан Дэвид (Лилль) добил мяч в сетку 2:1.

На второй минуте компенсированного времени Хименес прострелил. Луис Суарес сравнял счет 2:2.

В серии послематчевых пенальти у канадцев не забили Коне (Рочет отразил мяч) и Альфонсо Дэвис (Бавария) (мяч попал в перекладину).