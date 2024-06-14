Крикет. Отборочный матч чемпионата мира. Израильтяне победили португальцев
время публикации: 14 июня 2024 г., 09:58 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 09:58
В отборочном матче чемпионата мира по крикету сборная Израиля победила португальцев 119/8: 118/6.
Лучшим игроком матча признан израильтянин Джош Эванс.
Сборная Израиля выступает в группе 2. Соперники: команды Австрии, Венгрии, Португалии и Румынии.
Сборная Израиля одержала первую победу в трех матчах и занимает четвертое место в группе.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 января 2024