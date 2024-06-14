Крикет. Отборочный матч чемпионата мира. Израильтяне победили португальцев

В отборочном матче чемпионата мира по крикету сборная Израиля победила португальцев 119/8: 118/6.

Лучшим игроком матча признан израильтянин Джош Эванс.

Сборная Израиля выступает в группе 2. Соперники: команды Австрии, Венгрии, Португалии и Румынии.

Сборная Израиля одержала первую победу в трех матчах и занимает четвертое место в группе.