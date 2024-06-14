Финал чемпионата Израиля по баскетболу. "Маккаби" победил "Апоэль"
время публикации: 14 июня 2024 г., 07:53 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 07:53
В первом матче финальной серии чемпионата Израиля по баскетболу тель-авивский "Маккаби" победил тель-авивский "Апоэль" 84:76.
"Апоэль" выиграл первую четверть 26:25.
После 20 минут впереди "Маккаби" 43:38.
После трех четвертей ничья 60:60.
Самый результативный игрок матча - защитник "Апоэля" Хавьер Манфорд, набравший 20 очков.
Лучший в составе победителей Бонзи Коулсон (18 + 7 подборов).
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