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Финал чемпионата Израиля по баскетболу. "Маккаби" победил "Апоэль"

время публикации: 14 июня 2024 г., 07:53 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 07:53
Финал чемпионата Израиля по баскетболу. "Маккаби" победил "Апоэль"
AP Photo/Tony Gutierrez

В первом матче финальной серии чемпионата Израиля по баскетболу тель-авивский "Маккаби" победил тель-авивский "Апоэль" 84:76.

"Апоэль" выиграл первую четверть 26:25.

После 20 минут впереди "Маккаби" 43:38.

После трех четвертей ничья 60:60.

Самый результативный игрок матча - защитник "Апоэля" Хавьер Манфорд, набравший 20 очков.

Лучший в составе победителей Бонзи Коулсон (18 + 7 подборов).

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