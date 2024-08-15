Футбол. Лига конференций. "Апоэль" и "Маккаби" вылетели

Беэр-шевский "Апоэль" и "Маккаби" (Петах-Тиква) вылетели из Лиги конференций, неудачно сыграв в третьем отборочном туре.

Апоэль (Беэр-Шева, Израиль) - Млада (Болеслав, Чехия) 2:4 (первый матч 1:1)

После первого тайма "Апоэль" вел в счете 2:0.

На 73-й минуте (при счете 2:2) был удален Эйтан Тиби. В компенсированное время (при счете 2:4) были удалены футболисты "Апоэля" Артур Шушеначев и Шай Элиас.

ЧФР (Клуж-Напока, Румыния) - "Маккаби (Петах-Тиква, Израиль) 1:0 (1:0)

Победный гол забил Антон Крешич.