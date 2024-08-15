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Футбол. Мбаппе забил. "Реал" завоевал Суперкубок УЕФА

время публикации: 15 августа 2024 г., 00:06 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 00:06
Футбол. Мбаппе забил. "Реал" завоевал Суперкубок УЕФА
AP Photo/Darko Vojinovic

В Варшаве состоялся матч за Суперкубок УЕФА. Мадридский "Реал" победил "Аталанту" (Бергамо) 2:0.

"Реал": Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль (Васкес, 89), Беллингем (Себальос, 89), Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор (Гюлер, 88), Мбаппе (Браим Диас, 83), Родриго (Модрич, 76).

"Аталанта": Муссо, Колашинац (Баккер, 71), Хин (Палестра, 90), Джимшити, Пашалич (Манцони, 90), Руджери, Дзаппакоста (Годфри, 63), Эдерсон, де Рон, де Кетеларе (Ретеги, 63), Лукман.

В первом тайме соперники не нанесли ни одного удара в створ ворот, зато дважды попадали в перекладины.

На 24-й минуте Милитао едва не поразил свои ворота. Мяч от его головы отлетел в перекладину.

На последних секундах первого тайма мяч после удара Родриго попал в перекладину. На 59-й минуте Винисиус Жуниор прострелил во вратарскую. Вальверде отправил мяч в пустые ворота 1:0.

На 61-й минуте Винисиус Жуниор вышел один на один. Муссо перевел мяч на угловой. На 68-й минуте Мбаппе забил первый гол за "Реал". Он отправил мяч в "девятку" 2:0.

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