Акробатическая гимнастика. Этап Кубка мира. Израильтяне завоевали бронзовые медали

В Бургасе, Болгария, состоялся Acro Cup Burgas, первый этап Кубка мира по акробатической гимнастике.

Израильтяне Эми Рефаэли и Йонатан Фридман завоевали бронзовую медаль.

В прошлом году израильский дуэт стал победителем одного этапа Кубка мира. В двух Эми и Йонатан заняли второе место. В этих этапах победили азербайджанцы Разия Сеидли и Агасиф Рахимов.

Йонатан Фридман - серебряный призер юношеской олимпиады 2018 года (с Ноа Казадо Якар).