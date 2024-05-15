x
15 мая 2024
|
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 мая 2024
|
15 мая 2024
|
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Акробатическая гимнастика. Этап Кубка мира. Израильтяне завоевали бронзовые медали

время публикации: 15 мая 2024 г., 11:40 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 11:40
Акробатическая гимнастика. Этап Кубка мира. Израильтяне завоевали бронзовые медали
AP Photo/Virginia Mayo

В Бургасе, Болгария, состоялся Acro Cup Burgas, первый этап Кубка мира по акробатической гимнастике.

Израильтяне Эми Рефаэли и Йонатан Фридман завоевали бронзовую медаль.

В прошлом году израильский дуэт стал победителем одного этапа Кубка мира. В двух Эми и Йонатан заняли второе место. В этих этапах победили азербайджанцы Разия Сеидли и Агасиф Рахимов.

Йонатан Фридман - серебряный призер юношеской олимпиады 2018 года (с Ноа Казадо Якар).

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 марта 2024

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике, планировавшийся в 2025 году в Тель-Авиве, отменен
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2023

В связи с войной. Чемпионат мира по акробатике перенесен из Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 мая 2023

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Сборная Израиля завоевала серебряную и бронзовую медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 мая 2023

Художественная гимнастика. Чемпионка Европы и Украины будет выступать за сборную Израиля