Акробатическая гимнастика. Этап Кубка мира. Израильтяне завоевали бронзовые медали
время публикации: 15 мая 2024 г., 11:40 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 11:40
В Бургасе, Болгария, состоялся Acro Cup Burgas, первый этап Кубка мира по акробатической гимнастике.
Израильтяне Эми Рефаэли и Йонатан Фридман завоевали бронзовую медаль.
В прошлом году израильский дуэт стал победителем одного этапа Кубка мира. В двух Эми и Йонатан заняли второе место. В этих этапах победили азербайджанцы Разия Сеидли и Агасиф Рахимов.
Йонатан Фридман - серебряный призер юношеской олимпиады 2018 года (с Ноа Казадо Якар).
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