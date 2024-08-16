Юниорский чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне победили сборную Румынии
время публикации: 16 августа 2024 г., 08:39 | последнее обновление: 16 августа 2024 г., 08:46
В Подгорице, Черногория, проходит юниорский чемпионат Европы по гандболу.Сборная Израиля проиграла все матчи первого группового этапа и попала в "игры за выживание".
Победив команды Черногории 33:29 и Румынии 34:31, израильтяне заняли второе место в группе второго этапа.
В полуфинале мини-турнира за 17-20-е места сборная Израиля сегодня сыграет с командой Северной Македонии.
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