Юниорский чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне победили сборную Румынии

В Подгорице, Черногория, проходит юниорский чемпионат Европы по гандболу.Сборная Израиля проиграла все матчи первого группового этапа и попала в "игры за выживание".

Победив команды Черногории 33:29 и Румынии 34:31, израильтяне заняли второе место в группе второго этапа.

В полуфинале мини-турнира за 17-20-е места сборная Израиля сегодня сыграет с командой Северной Македонии.