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Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне победили сборную Латвии

время публикации: 16 августа 2024 г., 18:32 | последнее обновление: 16 августа 2024 г., 18:32
Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне победили сборную Латвии
AP Photo/Mark J. Terrill

В Греции продолжается кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет). Израильтяне победили сборную Латвии 78:72.

После 10 минут 18:13, 20 - 44:26, 30 - 59:43.

Самый результативный игрок матча Рикардс Айзпурс, набравший 31 очко.

Лучший в составе победителей Амитай Азриэль (19 + 6 подборов + 8 передач).

В матче за пятое место сборная Израиля встретится с итальянцами.

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