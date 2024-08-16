Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне победили сборную Латвии
время публикации: 16 августа 2024 г., 18:32 | последнее обновление: 16 августа 2024 г., 18:32
В Греции продолжается кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет). Израильтяне победили сборную Латвии 78:72.
После 10 минут 18:13, 20 - 44:26, 30 - 59:43.
Самый результативный игрок матча Рикардс Айзпурс, набравший 31 очко.
Лучший в составе победителей Амитай Азриэль (19 + 6 подборов + 8 передач).
В матче за пятое место сборная Израиля встретится с итальянцами.
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