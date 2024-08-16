Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне победили сборную Латвии

В Греции продолжается кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет). Израильтяне победили сборную Латвии 78:72.

После 10 минут 18:13, 20 - 44:26, 30 - 59:43.

Самый результативный игрок матча Рикардс Айзпурс, набравший 31 очко.

Лучший в составе победителей Амитай Азриэль (19 + 6 подборов + 8 передач).

В матче за пятое место сборная Израиля встретится с итальянцами.