Евро 2024. Голландцы победили сборную Польши

В Гамбурге состоялся первый матч группы D чемпионата мира по футболу. Голландцы одолели поляков 2:1.

Польша: Щенсны, Саламон, Беднарек, Кивиор, Франковски, Залевски, Зелински (78, Петровски), Романчук (55, Слиш), Урбаньски (55, Свидерски), Шимански (46, Модер), Букса.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дайк, де Врей, Думфрис, Верман (62, Вейналдум), Райндерс, Схаутен, Гакпо (81, Вегхорст), Симонс (62, Мален), Депай (81, Фримпонг).

Впервые с 2008 года в стартовом составе сборной Нидерландов в матчах чемпионатов мира и Европы нет игроков "Аякса".

Обе команды перед чемпионатом понесли серьезные кадровые потери. У поляков получили травмы в товарищеских матчах Роберт Левандовски (Поляки надеются, что он пропустит только матч против голландцев) и Аркадиуш Милик (он на этом Евро не сыграет). Голландцы из-за травм лишились лидеров полузащиты - Френки де Йонга, Мартена де Роона и Тюна Коопмейнерса.

По оценкам экспертов и букмекеров, явный фаворит матча - "оранжевая машина".

Роберт Левандовски находился на скамейке запасных поляков.

Матч начался мощными атаками "оранжевых". Выделялся активностью на фланге Гакпо.

На второй минуте Гакпо опасно пробил в ближний угол. Щенсны парировал. На четвертой минуте Депай едва не вышел один на один. Защитник в последний момент мяч отобрал. На 9-й минуте польские защитник упустили в центре штрафной Райндерса. Но он пробил мимо. На 14-й минуте Хави Симонс опасно пробил в дальний нижний угол. Рядом со штангой.

Атаковали голландцы. а гол забили поляки. На 16-й минуте после подачи углового Адам Букса (Антальяспор) головой отправил мяч в дальний угол 1:0.

Голландцы продолжали наседать. Поляки отвечали редкими контратаками.

Голландцы едва не отыгрались на 20-й минуте после подачи углового. Ван Дейк нанес удар. Щенсны мяч парировал. На 22-й минуте Симонс упал. Депай пробил метров с 15. Выше.

На 29-й минуте Коди Гакпо пробил из-за пределов штрафной. После рикошета мяч оказался в сетке 1:1.

На 42-й минуте голландцам удалось прорвать насыщенную оборону поляков. Гакпо с линии вратарской послал мяч выше ворот. На последних секундах первого тайма Депай принял мяч в штрафной и нанес удар в падении -- неточно.

В первом тайме громадное преимущество было у "оранжевых". Толдько Депай мог забивать трижды.

После перерыва голландцы продолжили доминировать. Но поляки стали чаще владеть мячом после перерыва, а временами проводили массированные позиционные атаки. Опасные моменты у "кадры" получались почти исключительно после стандартов.

На 54-й минуте голландцам удалась скоростная атака. Симонс с линии штрафной не попал в створ.

На 59-й минуте после навес со штрафного Кивера оставили без опеки. Вратарь голландцев мяч парировал.

На 70-й минуте Щенсны выручил после удара Думфриса.

Смена линии нападения помогла "оранжевым". На 83-й минуте Вейналдум пропустил мяч. Только что вышедший на замену Вут Вегхорст сходу вколотил мяч в сетку 1:2.

На 89-й минуте поляки едва не отыгрались. Петровски с фланга ворвался в штрафную и прострелил. Свидерски пробил слету в ближний угол. Голкипер в падении парировал мяч. На второй минуте компенсированного времени Модер пробил издали. Вербрюгген в прыжке мяч отразил.

В целом игра получилась плотной. контактной. Не грубой, но борьбы было много.