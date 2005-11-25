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Спорт

Полиция отменила матч Премьер-лиги между "Бней-Сахнин" и "Маккаби" (Хайфа)

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За 2,5 часа до начала матча, который должен был пройти на стадионе "А-Мошава" в Петах-Тикве, полиция сообщила об его отмене и о закрытии стадиона на четыре дня.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что согласно достигнутой договоренности, команда "Бней-Сахнин", выступающая в качестве принимающей стороны, отвечала за охрану и наличие распорядителей, которые бы следили за порядком. 200 человек, прошедшие соответствующую подготовку, должны были явиться в 16:30 на стадион для инструктажа. К 18:00 на стадионе было около сотни наблюдателей, при этом многие из них не имели необходимых разрешений.

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Согласно сообщению полиции, матч отменен и стадион закрыт на четыре дня за невыполнение условий лицензии.

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