Михаэль Мизрахи стал победителем главного события 2025 World Series of Poker
время публикации: 17 июля 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 11:57
Победителем основного события 2025 World Series of Poker стал Михаэль "Гриндер" Мизрахи, сообщает ESPN.
Он завоевал восьмой браслет WSOP (пятый показатель в истории серии) и первый браслет победителя главного события.
Михаэль Мизрахи завоевал главный приз - 10 миллионов долларов.
Мизрахи выиграл финальную раздачу с трефовым флешем, включающим четвёрку, его счастливое число.