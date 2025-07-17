Михаэль Мизрахи стал победителем главного события 2025 World Series of Poker

Победителем основного события 2025 World Series of Poker стал Михаэль "Гриндер" Мизрахи, сообщает ESPN.

Он завоевал восьмой браслет WSOP (пятый показатель в истории серии) и первый браслет победителя главного события.

Михаэль Мизрахи завоевал главный приз - 10 миллионов долларов.

Мизрахи выиграл финальную раздачу с трефовым флешем, включающим четвёрку, его счастливое число.