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Михаэль Мизрахи стал победителем главного события 2025 World Series of Poker

время публикации: 17 июля 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 11:57
Михаэль Мизрахи стал победителем главного события 2025 World Series of Poker
AP Photo/Isaac Brekken

Победителем основного события 2025 World Series of Poker стал Михаэль "Гриндер" Мизрахи, сообщает ESPN.

Он завоевал восьмой браслет WSOP (пятый показатель в истории серии) и первый браслет победителя главного события.

Михаэль Мизрахи завоевал главный приз - 10 миллионов долларов.

Мизрахи выиграл финальную раздачу с трефовым флешем, включающим четвёрку, его счастливое число.

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