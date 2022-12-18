Аргентинцы стали чемпионами мира, победив в серии пенальти

Чемпионом мира по футболу стала сборная Аргентины, победившая французов в серии послематчевых пенальти 4:2. Основное время завершилось вничью 2:2. Дополнительное 3:3.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина (91, Монтиэль), Ромеро, Отаменди, Тальяфико (120 +1, Дибала), Ди Мария (64, Акунья), Де Поль (103, Паредес), Энцо Фернандес, Мак Аллистер (116, Песелья), Месси, Альварес (103, Лаутаро Мартинес).

Франция: Льорис, Кунде (120+1, Дисаси), Варан (113, Конате), Упамекано, Эрнандес (71, Камавинга), Гризманн (71, Коман), Тчуамени, Рабьо (96, Фофана), Дембеле (41, Коло Муани), Жиру (41, Тюрам), Мбаппе.

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Выйдя в стартовом составе, Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира. Игра против французов стала для аргентинца 26-й. Он обошел Лотара Матеуса.

В стартовой заявке французов шесть действующих чемпионов мира (всего в заявке сборной Франции их десять).

Лионель Месси и Анхель ди Мария играли в финале чемпионата мира 2014 года.

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Уже на первой минуте французы успели дважды "уронить" аргентинцев.

На 3-й минуте Месси забросил мяч за спины защитникам. Альварес оказался в положении "вне игры".

В первые десять минут аргентинцы действовали активнее, применяя высокий прессинг. На 8-й минуте де Поль пробил метров с 20. После рикошета мяч едва не влетел в нижний угол.

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На десятой минуте оказывали помощь Уго Льорису, которого грубо атаковал Ромеро.

В первые 20 минут игра у французов в атаке не клеилась. На 20-й минуте после навеса со штрафного. Жиру пробил головой – чуть выше ворот.

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На 23-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти 1:0.

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Очень активен в первом тайме был Анхель ди Мария, который царил на левом фланге. Он заработал пенальти и гол забил в своем последнем (129-м) матче за сборную Аргентины.

На 36-й минуте Макалистер вывел ди Марию один на один 2:0.

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В первом тайме полное преимущество у аргентинцев. У французов в атаке ничего не получалось. На 41-й минуте Дидье Дешам сменил пару форвардов.

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Аргентинцы провели практически идеальный первый тайм, полностью разрушив игру соперника. В первом тайме аргентинцы владели мячом 49% времени, французы – 36.

Во втором тайме французы попытались действовать активнее, но французская полузащита была почти исключена из игры. Аргентинцы играли активно, не давая противнику ни времени, ни пространства.

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На 71-й минуте Мбаппе сумел выйти на ударную позицию. С линии штрафной он пробил выше.

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На 80-й минуте Мбаппе реализовал пенальти 2:1. Оттаменди явно сбил Коло Муани.

Пенальти все изменил. Французы резко пошли вперед. На 82-й минуте Мбаппе сравнял счет 2:2. Это седьмой гол Мбаппе в Катаре. Он становится лучшим бомбардиром чемпионата.

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80 минут французов "не было в игре". Затем за несколько минут все изменилось. Комментатор "Франция вытаскивает безнадежный финал".

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В конце второго тайма больше атаковали французы, заигравшие резко и агрессивно. С уходом ди Марии разладилась игра аргентинцев в атаке.

На седьмой минуте компенсированного времени Месси мощно пробил. Льорис мяч парировал.

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В дополнительное время было много борьбы. Аргентинцы постепенно перехватили инициативу. На 105-й минуте Лаутаро Мартинес мог забить, но Упамекано принял мяч на себя. Через минуту Лаутаро Мартинес вышел один на один, но пробил мимо.

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Второй овертайм был просто великолепным. Много опасных моментов, два гола. Наверное, один из самых интересных овертаймов в истории чемпионатов мира.

На 107-й минуте Месси пробил с линии штрафной. Льорис парировал мяч, летевший в нижний угол. На 108-й минуте Лаутаро Мартинес вышел один на один. Льорис парировал мяч. Месси добил мяч в сетку 3:2. Месси сравнялся с Мбаппе – по 7 голов на этом чемпионате.

На 117-й минуте Мбаппе реализовал пенальти 3:3.

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На третьей минуте, добавленной к дополнительному времени, Коло Муани вышел один на один. Вратарь мяч парировал.

Серия пенальти

Мбаппе забил 0:1.

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Месси забил 1:1.

Мартинес парировал мяч после удара Комана.

Дибала забил 2:1.

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Тчуамени пробил мимо ворот.

Паредес забил 3:1.

Коло Муани забил 3:2.

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Монтиэль забил 4:2.

Победа сборной Аргентины.