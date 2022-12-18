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    Спорт

    Аргентинцы стали чемпионами мира, победив в серии пенальти

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    Аргентинцы стали чемпионами мира, победив в серии пенальти
    AP Photo/Petr David Josek     Аргентинцы стали чемпионами мира, победив в серии пенальти
    AP Photo/Natacha Pisarenko     Аргентинцы стали чемпионами мира, победив в серии пенальти
    AP Photo/Manu Fernandez

    Чемпионом мира по футболу стала сборная Аргентины, победившая французов в серии послематчевых пенальти 4:2. Основное время завершилось вничью 2:2. Дополнительное 3:3.

    Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина (91, Монтиэль), Ромеро, Отаменди, Тальяфико (120 +1, Дибала), Ди Мария (64, Акунья), Де Поль (103, Паредес), Энцо Фернандес, Мак Аллистер (116, Песелья), Месси, Альварес (103, Лаутаро Мартинес).

    Франция: Льорис, Кунде (120+1, Дисаси), Варан (113, Конате), Упамекано, Эрнандес (71, Камавинга), Гризманн (71, Коман), Тчуамени, Рабьо (96, Фофана), Дембеле (41, Коло Муани), Жиру (41, Тюрам), Мбаппе.

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    Выйдя в стартовом составе, Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира. Игра против французов стала для аргентинца 26-й. Он обошел Лотара Матеуса.

    В стартовой заявке французов шесть действующих чемпионов мира (всего в заявке сборной Франции их десять).

    Лионель Месси и Анхель ди Мария играли в финале чемпионата мира 2014 года.

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    Уже на первой минуте французы успели дважды "уронить" аргентинцев.

    На 3-й минуте Месси забросил мяч за спины защитникам. Альварес оказался в положении "вне игры".

    В первые десять минут аргентинцы действовали активнее, применяя высокий прессинг. На 8-й минуте де Поль пробил метров с 20. После рикошета мяч едва не влетел в нижний угол.

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    На десятой минуте оказывали помощь Уго Льорису, которого грубо атаковал Ромеро.

    В первые 20 минут игра у французов в атаке не клеилась. На 20-й минуте после навеса со штрафного. Жиру пробил головой – чуть выше ворот.

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    На 23-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти 1:0.

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    Очень активен в первом тайме был Анхель ди Мария, который царил на левом фланге. Он заработал пенальти и гол забил в своем последнем (129-м) матче за сборную Аргентины.

    На 36-й минуте Макалистер вывел ди Марию один на один 2:0.

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    В первом тайме полное преимущество у аргентинцев. У французов в атаке ничего не получалось. На 41-й минуте Дидье Дешам сменил пару форвардов.

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    Аргентинцы провели практически идеальный первый тайм, полностью разрушив игру соперника. В первом тайме аргентинцы владели мячом 49% времени, французы – 36.

    Во втором тайме французы попытались действовать активнее, но французская полузащита была почти исключена из игры. Аргентинцы играли активно, не давая противнику ни времени, ни пространства.

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    На 71-й минуте Мбаппе сумел выйти на ударную позицию. С линии штрафной он пробил выше.

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    На 80-й минуте Мбаппе реализовал пенальти 2:1. Оттаменди явно сбил Коло Муани.

    Пенальти все изменил. Французы резко пошли вперед. На 82-й минуте Мбаппе сравнял счет 2:2. Это седьмой гол Мбаппе в Катаре. Он становится лучшим бомбардиром чемпионата.

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    80 минут французов "не было в игре". Затем за несколько минут все изменилось. Комментатор "Франция вытаскивает безнадежный финал".

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    В конце второго тайма больше атаковали французы, заигравшие резко и агрессивно. С уходом ди Марии разладилась игра аргентинцев в атаке.

    На седьмой минуте компенсированного времени Месси мощно пробил. Льорис мяч парировал.

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    В дополнительное время было много борьбы. Аргентинцы постепенно перехватили инициативу. На 105-й минуте Лаутаро Мартинес мог забить, но Упамекано принял мяч на себя. Через минуту Лаутаро Мартинес вышел один на один, но пробил мимо.

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    Второй овертайм был просто великолепным. Много опасных моментов, два гола. Наверное, один из самых интересных овертаймов в истории чемпионатов мира.

    На 107-й минуте Месси пробил с линии штрафной. Льорис парировал мяч, летевший в нижний угол. На 108-й минуте Лаутаро Мартинес вышел один на один. Льорис парировал мяч. Месси добил мяч в сетку 3:2. Месси сравнялся с Мбаппе – по 7 голов на этом чемпионате.

    На 117-й минуте Мбаппе реализовал пенальти 3:3.

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    На третьей минуте, добавленной к дополнительному времени, Коло Муани вышел один на один. Вратарь мяч парировал.

    Серия пенальти

    Мбаппе забил 0:1.

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    Месси забил 1:1.

    Мартинес парировал мяч после удара Комана.

    Дибала забил 2:1.

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    Тчуамени пробил мимо ворот.

    Паредес забил 3:1.

    Коло Муани забил 3:2.

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    Монтиэль забил 4:2.

    Победа сборной Аргентины.

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