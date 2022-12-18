Аргентинцы стали чемпионами мира, победив в серии пенальти
Чемпионом мира по футболу стала сборная Аргентины, победившая французов в серии послематчевых пенальти 4:2. Основное время завершилось вничью 2:2. Дополнительное 3:3.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина (91, Монтиэль), Ромеро, Отаменди, Тальяфико (120 +1, Дибала), Ди Мария (64, Акунья), Де Поль (103, Паредес), Энцо Фернандес, Мак Аллистер (116, Песелья), Месси, Альварес (103, Лаутаро Мартинес).
Франция: Льорис, Кунде (120+1, Дисаси), Варан (113, Конате), Упамекано, Эрнандес (71, Камавинга), Гризманн (71, Коман), Тчуамени, Рабьо (96, Фофана), Дембеле (41, Коло Муани), Жиру (41, Тюрам), Мбаппе.
Выйдя в стартовом составе, Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира. Игра против французов стала для аргентинца 26-й. Он обошел Лотара Матеуса.
В стартовой заявке французов шесть действующих чемпионов мира (всего в заявке сборной Франции их десять).
Лионель Месси и Анхель ди Мария играли в финале чемпионата мира 2014 года.
Уже на первой минуте французы успели дважды "уронить" аргентинцев.
На 3-й минуте Месси забросил мяч за спины защитникам. Альварес оказался в положении "вне игры".
В первые десять минут аргентинцы действовали активнее, применяя высокий прессинг. На 8-й минуте де Поль пробил метров с 20. После рикошета мяч едва не влетел в нижний угол.
На десятой минуте оказывали помощь Уго Льорису, которого грубо атаковал Ромеро.
В первые 20 минут игра у французов в атаке не клеилась. На 20-й минуте после навеса со штрафного. Жиру пробил головой – чуть выше ворот.
На 23-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти 1:0.
Очень активен в первом тайме был Анхель ди Мария, который царил на левом фланге. Он заработал пенальти и гол забил в своем последнем (129-м) матче за сборную Аргентины.
На 36-й минуте Макалистер вывел ди Марию один на один 2:0.
В первом тайме полное преимущество у аргентинцев. У французов в атаке ничего не получалось. На 41-й минуте Дидье Дешам сменил пару форвардов.
Аргентинцы провели практически идеальный первый тайм, полностью разрушив игру соперника. В первом тайме аргентинцы владели мячом 49% времени, французы – 36.
Во втором тайме французы попытались действовать активнее, но французская полузащита была почти исключена из игры. Аргентинцы играли активно, не давая противнику ни времени, ни пространства.
На 71-й минуте Мбаппе сумел выйти на ударную позицию. С линии штрафной он пробил выше.
На 80-й минуте Мбаппе реализовал пенальти 2:1. Оттаменди явно сбил Коло Муани.
Пенальти все изменил. Французы резко пошли вперед. На 82-й минуте Мбаппе сравнял счет 2:2. Это седьмой гол Мбаппе в Катаре. Он становится лучшим бомбардиром чемпионата.
80 минут французов "не было в игре". Затем за несколько минут все изменилось. Комментатор "Франция вытаскивает безнадежный финал".
В конце второго тайма больше атаковали французы, заигравшие резко и агрессивно. С уходом ди Марии разладилась игра аргентинцев в атаке.
На седьмой минуте компенсированного времени Месси мощно пробил. Льорис мяч парировал.
В дополнительное время было много борьбы. Аргентинцы постепенно перехватили инициативу. На 105-й минуте Лаутаро Мартинес мог забить, но Упамекано принял мяч на себя. Через минуту Лаутаро Мартинес вышел один на один, но пробил мимо.
Второй овертайм был просто великолепным. Много опасных моментов, два гола. Наверное, один из самых интересных овертаймов в истории чемпионатов мира.
На 107-й минуте Месси пробил с линии штрафной. Льорис парировал мяч, летевший в нижний угол. На 108-й минуте Лаутаро Мартинес вышел один на один. Льорис парировал мяч. Месси добил мяч в сетку 3:2. Месси сравнялся с Мбаппе – по 7 голов на этом чемпионате.
На 117-й минуте Мбаппе реализовал пенальти 3:3.
На третьей минуте, добавленной к дополнительному времени, Коло Муани вышел один на один. Вратарь мяч парировал.
Серия пенальти
Мбаппе забил 0:1.
Месси забил 1:1.
Мартинес парировал мяч после удара Комана.
Дибала забил 2:1.
Тчуамени пробил мимо ворот.
Паредес забил 3:1.
Коло Муани забил 3:2.
Монтиэль забил 4:2.
Победа сборной Аргентины.
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