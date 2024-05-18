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Футбол. Тель-авивский "Маккаби" стал чемпионом Израиля

время публикации: 18 мая 2024 г., 22:34 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 22:34
Футбол. Тель-авивский "Маккаби" стал чемпионом Израиля
AP Photo/Darko Vojinovic

За два тура до финиша чемпионата тель-авивский "Маккаби" в 24-й раз стал чемпионом Израиля.

"Желтые" разгромили беэр-шевский "Апоэль" 3:0 и стали недосягаемы для хайфского "Маккаби".

Голы в ворота южан забили Дор Турджеман, Офир Давидзада и Идо Шахар.

"Апоэль" (Хайфа) в гостях обыграл "Маккаби Бней Райна" 1:0.

Победный гол забил Гай Меламед.

Хайфский "Маккаби" в гостях обыграл "Бней Сахнин" 2:1. Отставание от чемпиона 8 очков.

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