Футбол. Тель-авивский "Маккаби" стал чемпионом Израиля
время публикации: 18 мая 2024 г., 22:34 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 22:34
За два тура до финиша чемпионата тель-авивский "Маккаби" в 24-й раз стал чемпионом Израиля.
"Желтые" разгромили беэр-шевский "Апоэль" 3:0 и стали недосягаемы для хайфского "Маккаби".
Голы в ворота южан забили Дор Турджеман, Офир Давидзада и Идо Шахар.
"Апоэль" (Хайфа) в гостях обыграл "Маккаби Бней Райна" 1:0.
Победный гол забил Гай Меламед.
Хайфский "Маккаби" в гостях обыграл "Бней Сахнин" 2:1. Отставание от чемпиона 8 очков.
Ссылки по теме