Футбол. Тель-авивский "Маккаби" стал чемпионом Израиля

За два тура до финиша чемпионата тель-авивский "Маккаби" в 24-й раз стал чемпионом Израиля.

"Желтые" разгромили беэр-шевский "Апоэль" 3:0 и стали недосягаемы для хайфского "Маккаби".

Голы в ворота южан забили Дор Турджеман, Офир Давидзада и Идо Шахар.

"Апоэль" (Хайфа) в гостях обыграл "Маккаби Бней Райна" 1:0.

Победный гол забил Гай Меламед.

Хайфский "Маккаби" в гостях обыграл "Бней Сахнин" 2:1. Отставание от чемпиона 8 очков.