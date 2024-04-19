На Конгрессе ФИФА могут ввести санкции против Израиля

В Израильской футбольной ассоциации опасаются, что на Конгрессе ФИФА, который начнется 13 мая в Бангкоке, могут обсуждаться санкции против Израиля, сообщает Ynet.

Предложение об исключении израильских сборных и клубов из международных соревнований внесла ассоциация футбола Палестины.

Израиль могут исключить из ФИФА из-за войны с террористической группировкой ХАМАС.

Палестинцы требуют наказать Израиль из-за войны в секторе Газа. Несколько арабских футбольных ассоциаций поддержали их требование.