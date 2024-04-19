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На Конгрессе ФИФА могут ввести санкции против Израиля

время публикации: 19 апреля 2024 г., 08:30 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 08:33
На Конгрессе ФИФА могут ввести санкции против Израиля
AP Photo/Jorge Saenz

В Израильской футбольной ассоциации опасаются, что на Конгрессе ФИФА, который начнется 13 мая в Бангкоке, могут обсуждаться санкции против Израиля, сообщает Ynet.

Предложение об исключении израильских сборных и клубов из международных соревнований внесла ассоциация футбола Палестины.

Израиль могут исключить из ФИФА из-за войны с террористической группировкой ХАМАС.

Палестинцы требуют наказать Израиль из-за войны в секторе Газа. Несколько арабских футбольных ассоциаций поддержали их требование.

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