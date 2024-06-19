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Жеребьевка второго раунда отбора Лиги чемпионов. "Маккаби" узнал возможных соперников

время публикации: 19 июня 2024 г., 13:34 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 13:34
Жеребьевка второго раунда отбора Лиги чемпионов. "Маккаби" узнал возможных соперников
AP Photo/Kin Cheung

Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Первые матчи раунда состоятся 23-24 июля, ответные - 30-31 июля.

Чемпион Израиля тель-авивский "Маккаби", проводящий матчи в рамках Пути чемпионов, встретится с победителем пары "Виртус" (Сан-Марино) - "Стяуа, Бухарест, Румыния).

Киевское "Динамо", идущее по Пути представителей лиг, сыграет с белградским "Партизаном".

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