Жеребьевка второго раунда отбора Лиги чемпионов. "Маккаби" узнал возможных соперников
время публикации: 19 июня 2024 г., 13:34 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 13:34
Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Первые матчи раунда состоятся 23-24 июля, ответные - 30-31 июля.
Чемпион Израиля тель-авивский "Маккаби", проводящий матчи в рамках Пути чемпионов, встретится с победителем пары "Виртус" (Сан-Марино) - "Стяуа, Бухарест, Румыния).
Киевское "Динамо", идущее по Пути представителей лиг, сыграет с белградским "Партизаном".
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