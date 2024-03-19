Российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в церемонии открытия Олимпиады

Исполком Международного олимпийского комитета запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр, которая пройдет в Париже 26 июля 2024 года. Об этом сообщает France 24.

Ранее МОК принял решение позволить атлетам из России и Белоруссии выступить на состязаниях под олимпийским флагом в индивидуальном порядке – при условии, что они не высказывались в поддержку российской агрессии против Украины и не представляют армейские или связанные с полицией клубы.

Вместо традиционного для церемоний открытия парада сборных на стадионе организаторы решили посадить спортсменов на прогулочные суда, которые отправятся на парад по Сене. Российские и белорусские спортсмены, судя по всему, смогут наблюдать за этим с набережной.

В заявлении отмечается, что решение относительно церемонии закрытия игр, которая состоится 11 августа, еще не принято.