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Спорт

Российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в церемонии открытия Олимпиады

время публикации: 19 марта 2024 г., 21:51 | последнее обновление: 19 марта 2024 г., 21:54
Российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в церемонии открытия Олимпиады
AP Photo/Jae C. Hong

Исполком Международного олимпийского комитета запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр, которая пройдет в Париже 26 июля 2024 года. Об этом сообщает France 24.

Ранее МОК принял решение позволить атлетам из России и Белоруссии выступить на состязаниях под олимпийским флагом в индивидуальном порядке – при условии, что они не высказывались в поддержку российской агрессии против Украины и не представляют армейские или связанные с полицией клубы.

Вместо традиционного для церемоний открытия парада сборных на стадионе организаторы решили посадить спортсменов на прогулочные суда, которые отправятся на парад по Сене. Российские и белорусские спортсмены, судя по всему, смогут наблюдать за этим с набережной.

В заявлении отмечается, что решение относительно церемонии закрытия игр, которая состоится 11 августа, еще не принято.

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