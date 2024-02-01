"Хоккей очень подходит для израильского характера". Интервью с Михаэлем Хоровицом

Недавно в Болгарии завершился юношеский чемпионат мира по хоккею в группе 3А. Победу на нем одержала сборная Израиля. Однако участие израильтян в турнире долго оставалось под вопросом из-за решения Международной федерации хоккея отстранить израильские команды от международных соревнований "по соображениям безопасности". О том, как Израилю удалось добиться участия и о деятельности израильской федерации редакции NEWSru.co.il рассказал ее глава Михаэль Хоровиц.

Беседовал Павел Вигдорчик.

Расскажите немного о себе.

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В хоккее я с четырех лет. Вырос в Израиле в семье репатриантов из США. Любовь к спорту унаследовал от отца, как и мой младший брат. В 16 лет перебрался в Метулу – тогда там была единственная арена, был капитаном молодежной сборной. В этом возрасте я понял, насколько люблю хоккей, что хочу заниматься им дальше – работать тренером, занимать административные должности.

После армии я поехал в Финляндию. Там в университете Хельсинки есть специальная программа – они берут людей со всего мира и готовят настоящих специалистов, которые потом возвращаются в свои страны с академической степенью. Потом я еще год стажировался у женской сборной университета Огайо. Вернулся в Израиль, сначала в Метулу, потом в комплекс Тнувот рядом с Кфар-Йоной, который стал нашей главной базой. А в сентябре 2023 возглавил ассоциацию хоккея.

И практически сразу такой успех – первое место молодежной сборной в своем дивизионе. Это считается золотой медалью или просто позволяет перейти в более высокий дивизион?

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Это и то, и то. В хоккее это работает так: есть уровни, на высшем из них находятся Канада, США, Россия, Чехия, Швеция. Мы не там. Но мы победили в турнире третьего уровня и в следующем году будем выступать в турнире второго уровня. Каждый уровень представляет новые сложности, и в маленьких сборных вроде нашей происходит примерно следующее: какая-то возрастная группа оказывается сильной, и мы поднимаемся наверх, а потом, из-за того, у них нет сильных преемников, команда откатывается назад.

Наша задача – этого не допустить. В сентябре мы начали программу развития всех сборных – до 15 лет, которая не ездит на чемпионат, до 18 лет, до 20 лет, взрослой мужской сборной, взрослой женской сборной. Мы планируем создать и сборную для девочек до 18 лет. Так это работает во всех странах, мы просто перенимаем их модель. Чтобы сборная прогрессировала, тебе необходимо обеспечить, чтобы каждая возрастная группа была сильнее предыдущей.

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Нужно отметить, что еще до начала турнира вам удалось одержать не менее важную победу: заставить пересмотреть решение Международной федерации хоккея о запрете участия израильтян в турнирах по соображениям безопасности.

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Действительно наше участие стало огромным достижением. И как наша федерация, так и я были лишь винтиками этого процесса. Около двух месяцев назад к нам обратилась МФХ и сообщила, что они планируют запретить нам участвовать в чемпионатах 2024 года. Для борьбы с этим была создана специальная группа, куда вошли представители как нашей федерации, так и национального олимпийского комитета, включая главу НОК Яэль Арад. Были задействованы дипломатические связи, личные связи, послы вели работу на уровне глав правительств, подключалась и канцелярия президента.

На этом этапе мы боролись за то, что этот запрет не был опубликован – тогда никто бы не узнал, что такая тема вообще появилась. К сожалению, нам это не удалось, причем заявление было сделано за 12 дней до начала чемпионата в Болгарии. Нам пришлось действовать активнее. На юридической арене мы обратились к адвокату Далии Бушинской, которая успешно вела такие дела в международных судебных инстанциях.

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Если я не ошибаюсь, вы подключили и NHL...

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В Северной Америке очень сильны еврейские спортивные организации, мы поддерживаем с ними хорошую связь, они принимают нас у себя, проводят сборы. Это помогло мобилизовать не только Национальную хоккейную лигу, но NHLPA – профсоюз игроков. Они выступили с заявлением, в котором отметили проблематичность решения, и призвали Международную федерацию хоккея изменить ситуацию.

Я читал, что инициатором отстранения Израиля от соревнований стала Россия. Это действительно так?

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Мы не располагаем информацией об этом. Хочу отметить, что глава Международной федерации Люк Тардифф – наш хороший друг. После своего избрания он уже дважды бывал в Израиле. Насколько мы понимаем, инициатором был не он, но кто именно – такой информации у нас нет.

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Важно помнить: это решение не пересмотрено. Наше участие в чемпионате, проходившем в Болгарии – результат дипломатической работы. Болгария сказала, что берет на себя все, что связано с безопасностью. И решение, что мы сможем поехать, было принято за четыре дня до начала турнира. За эти дни надо было успеть подготовить сборную, собрать со всего мира ее игроков.

Но в марте будут турниры с участием игроков до 18 лет и женской сборной, а в апреле – мужской чемпионат мира. В их отношении отстранение от участия остается в силе. И в принципе сама ситуация, когда та или иная команда может быть отстранена… Это недопустимо. Нельзя исключать страну из турниров по подобной причине. Это противоречит Олимпийской Хартии. Есть документ, направленный МОК спортивным федерациям: принимая решение о проведении турнира в той или иной стране, вы должны обеспечить условия для участия всех. Если страна не может этого обеспечить, нельзя давать им право провести турнир.

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Так что обеспечение нашего участия – обязанность принимающей стороны и Международной федерации хоккея. Если принимающая сторона не сможет этого сделать, мы ожидаем, что место проведения чемпионата будет изменено. В других видах спорта израильские спортсмены участвуют во всех турнирах. В той же Болгарии прошли соревнования по тхэквондо – с участием Израиля. Так что все это очень странно – получается, что для хоккеистов опасно, а для остальных нет.

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Что из себя вообще сегодня представляет израильский хоккей?

Это достаточно скромный вид спорта, который для жаркой страны не является классическим. Но он очень подходит для израильского характера. Это очень агрессивный, очень скоростной вид спорта, наполненный эмоциями и требующий умения взаимодействовать. Сейчас в Израиле выросло уже второе, а то и третье поколение хоккеистов, и не все они – дети репатриантов из стран, где хоккей распространен. Это просто мальчишки, которые увидели хоккей и влюбились в него. Но в более старших лигах, взрослой или ветеранской, действительно преобладают люди, игравшие до репатриации, выходцы из России, Канады, США, государств Восточной Европы. На сегодняшний день они ведут за собой наш вид спорта.

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Еще одна причина развития хоккея в Израиле – появление новых ледовых площадок. Построена арена в А-Шароне, должна была открыться арена в Ашдоде – открытие отложили из-за войны. Есть площадка в Холоне, есть в Метуле. То есть мы уже укореняемся. От Метулы и до Ашдода есть четыре ледовые арены. Причем в Метуле и Ашдоде – олимпийский каток, как в Европе, а в Тнувот – как в Северной Америке и еще один поменьше. Международные соревнования разрешаются и на европейских, и на североамериканских площадках.

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А как обстоит дело с хоккейными лигами?

В Израиле семь хоккейных лиг. Три из них взрослые: высшая, национальная и ветеранская – для игроков старше 40 лет. Остальные четыре лиги юниорские – для подростков младше 13, 15, 18 и 20 лет. В этом году мы планируем открыть и лигу для детей не старше девяти лет. Во взрослых лигах есть по семь-восемь команд. Одна из команд в каждой возрастной категории – это сборная Израиля, играющая в более взрослой категории. Такой метод позволяет растить спортивную смену: сборные играют не против сверстников, а в лиге с более возрастными хоккеистами. А женская сборная выступает в лиге до 15 лет. Получается, что в международных соревнованиях участвуют самые лучшие и самые сыгранные игроки.

Насколько я знаю, хоккей достаточно дорогой вид спорта. Во что мне обойдется запись ребенка в хоккейную секцию?

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Дети, начинающие тренироваться в четыре года, не должны беспокоиться об экипировке – ее предоставляют клубы. Кроме того, есть испытательный срок: можно попробовать свои силы в хоккее, понять, нравится ли он вам – как детям, так и родителям. Так что в первые годы расходы как и в других видах спорта: 350-500 шекелей в месяц (это зависит от места и количества тренировок). Потом они растут.

Какая главная проблема стоит перед израильским хоккеем?

Несмотря на улучшение ситуации в последнее время, нам все еще не хватает спортивных арен, особенно если сравнивать с футболом, баскетболом и даже плаванием. Каждая такая арена может удвоить число хоккеистов. Второе – это бюджеты, финансовая поддержка. Мы получаем достаточно мало государственного финансирования. А такая поддержка от министерства спорта сразу скажется на игроках, на хоккее в целом. Это позволит сборным больше тренироваться, федерации готовить новых тренеров, новых судей.

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Есть ли у нас шанс увидеть израильского хоккеиста в NHL?

Ну, это почти произошло – был израильтянин, игравший в КХЛ. Это Дэвид Левин, который до того играл в лучшей юношеской лиге мира – Лиге Онтарио. Многие юниоры, прошедшие через нее, попадают в NHL. У Дэвида есть младший брат Майк, который имеет потенциал выйти на драфт и попасть в NHL. Есть Никита Зицерман, который в 15 лет стал лидером юношеской сборной на турнире в Болгарии. У него вполне есть шанс попасть в NHL.

Кто, на ваш взгляд, лучший еврейский хоккеист в истории?

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В NHL играло немало хоккеистов с еврейскими корнями, но своего Уэйна Грецки среди них не было. Лично мне очень нравится Зак Хайман.

Я хочу выразить благодарность всем, кто поддерживал нас в последний период – многие из них действовали за кулисами. Благодарность Национальному олимпийскому комитету Израиля, его председателю Яэль Арад, которые каждый день занимались решением возникшей проблемы. Просто круглосуточно, включая юридический аспект. Министру спорта, который задействовал правительство, дипломатические миссии, что и позволило нам поехать в Болгарию. Израильскому послу в Болгарии Йоси Леви Сфари, который оказал нам огромную поддержку, а потом приехал вручить нам медали. Именно он, тесно взаимодействуя с болгарскими инстанциями, позволил решить проблему. И еврейским общинам Северной Америки, которые задействовали все свое влияние, чтобы мы смогли поехать на чемпионат и поддерживают нас своими пожертвованиями. Без этой большой семьи нам бы не удалось попасть в Болгарию и завоевать золото.