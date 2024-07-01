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Спорт

Арабские футболисты и Саломон - лидеры списка "международных бомбардиров" 2024 года

время публикации: 01 июля 2024 г., 16:28 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 16:34
Айюб Эль-Кааби
AP Photo/Petros Giannakouris

Сайт Международной федерации футбольной истории и статистики опубликовал список лучших международных бомбардиров 2024 года.

В списке учитываются голы в международных клубных кубковых турнирах и в играх за сборную.

Пять футболистов забили не менее 10 "международных" голов в текущем году.

Марокканец Айюб Эль-Кааби забил 11 голов в матчах еврокубков и помог "Олимпиакосу" стать победителем Лиги конференций и первым греческих обладателем еврокубка. Еще 3 гола он забил в матчах за сборную.

Катарец Акрам Афиф стал лучшим игроком Кубка Азии. Все 11 голов он забил в матчах за сборную.

По 10 голов забили иракец Аймен Хусейн (все в играх за сборную), венесуэлец Саломон Рондон (9 за мексиканскую "Пачуку", 1 гол - за сборную), марокканец Суфьян Рахими (9 голов за "Аль-Айн" (ОАЭ), 1 - за сборную).

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