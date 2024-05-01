Бадминтон. Миша Зильберман завоевал право выступить на олимпиаде
время публикации: 01 мая 2024 г., 09:23 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 09:23
Миша Зильберман завоевал право принять участие в турнире по бадминтону Парижской олимпиады.
Он будет единственным представителем Израиля в этом виде спорта.
Миша Зильберман занял 24-е место в мировом рейтинге и получил право выступить на олимпиаде.
Он стал шестым израильским спортсменом, который выступит на 4 олимпиадах.
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