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Прыжки с шестом. Арман Дюрлантис установил мировой рекорд

время публикации: 20 апреля 2024 г., 16:42 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 16:42
Прыжки с шестом. Арман Дюрлантис установил мировой рекорд
AP Photo/Bernat Armangue

Шведский легкоатлет (прыжки с шестом) Арман Дюплантис установил мировой рекорд.

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Сямыне, Китай, он взял высоту 6.24 м.

Арман на 1 сантиметр улучшил мировой рекорд, который установил в сентябре прошлого года.

Арман Дюплантис - чемпион Токийской олимпиады, двукратный чемпион мира и двукратный победитель чемпионатов мира в помещениях.

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