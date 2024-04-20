Прыжки с шестом. Арман Дюрлантис установил мировой рекорд
время публикации: 20 апреля 2024 г., 16:42 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 16:42
Шведский легкоатлет (прыжки с шестом) Арман Дюплантис установил мировой рекорд.
На этапе "Бриллиантовой лиги" в Сямыне, Китай, он взял высоту 6.24 м.
Арман на 1 сантиметр улучшил мировой рекорд, который установил в сентябре прошлого года.
Арман Дюплантис - чемпион Токийской олимпиады, двукратный чемпион мира и двукратный победитель чемпионатов мира в помещениях.
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