Прыжки с шестом. Арман Дюрлантис установил мировой рекорд

Шведский легкоатлет (прыжки с шестом) Арман Дюплантис установил мировой рекорд.

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Сямыне, Китай, он взял высоту 6.24 м.

Арман на 1 сантиметр улучшил мировой рекорд, который установил в сентябре прошлого года.

Арман Дюплантис - чемпион Токийской олимпиады, двукратный чемпион мира и двукратный победитель чемпионатов мира в помещениях.