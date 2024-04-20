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Чемпионат Европы по шахматам. Результаты израильтянок

время публикации: 20 апреля 2024 г., 11:17 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 11:17
Чемпионат Европы по шахматам. Результаты израильтянок
AP Photo/Kamran Jebreili

На Родосе, Греция, стартовал женский чемпионат Европы по шахматам, в котором принимают участие 148 спортсменок.

Результаты израильтянок в первом туре:

Марсель Эфроимски победила словенку Барбару Скухалу.

Нога Ориан белыми проиграла испанке Сабрине Вега Гутьеррес.

Дана Кохави проиграла азербайджанке Ульвийе Фаталиевой.

Софина Ташкиева проиграла голландке Эйме Роберс.

Ади Федеровски белыми проиграла польке Михалине Рудзинской.

Шломит Варди проиграла швейцарке Газаль Хакимифард.

Ронит Левитан обыграла гречанку Мариану Ламприану.

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