Шакил О'Нил записал приветствие для израильских детей, переживших "Черную субботу"

Легендарный американский баскетболист Шакил О'Нил записал видеообращение к израильским детям и подросткам, пережившим "Черную субботу" 7 октября и тем, кто в результате нападения ХАМАСа потерял родителей. Они отдыхают в молодежном лагере в Канаде. Об этом сообщает N12.

"Привет, я хотел поддержать вас и сказать, что я вас очень люблю. Вы замечательные ребята. Я знаю, что вы приехали издалека. Я надеюсь, вам здесь хорошо", – сказал он, после чего произнес несколько слов не иврите: "Шалом, Барух а-Шем ле-Шана Това. Шаббат Шалом".