Рейтинг ФИФА. Сборные Израиля и Украины утрачивают позиции

ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных мира по состоянию на 20 июня 2024 года. Возглавляют рейтинг аргентинцы.

В первой десятке два изменения бразильцы оттеснили англичан на пятое место, хорваты - итальянцев на десятое.

В Тор-10 входят сборные Франции, Бельгии, Бразилии, Англии, Португалии, Нидерландов, Испании, Хорватии и Италии.

Сборная Украины опустилась с 22-го места на 24-е.

Сборная Израиля опустилась с 78-го места на 79-е.

За прошедший месяц наибольшего прогресса добилась сборная Либерии - 10 позиций. Она поднялась на рекордное для себя 142-е место.

Наибольший регресс у сборной Экваториальной Гвинеи - 10 позиций.