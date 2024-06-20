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Рейтинг ФИФА. Сборные Израиля и Украины утрачивают позиции

время публикации: 20 июня 2024 г., 12:48 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 12:48
Рейтинг ФИФА. Сборные Израиля и Украины утрачивают позиции
AP Photo/Darko Vojinovic

ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных мира по состоянию на 20 июня 2024 года. Возглавляют рейтинг аргентинцы.

В первой десятке два изменения бразильцы оттеснили англичан на пятое место, хорваты - итальянцев на десятое.

В Тор-10 входят сборные Франции, Бельгии, Бразилии, Англии, Португалии, Нидерландов, Испании, Хорватии и Италии.

Сборная Украины опустилась с 22-го места на 24-е.

Сборная Израиля опустилась с 78-го места на 79-е.

За прошедший месяц наибольшего прогресса добилась сборная Либерии - 10 позиций. Она поднялась на рекордное для себя 142-е место.

Наибольший регресс у сборной Экваториальной Гвинеи - 10 позиций.

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