Жеребьевка футбольного олимпийского турнира. Соперники израильтян

В Париже состоялась жеребьевка мужского и женского футбольных олимпийских турниров.

Матчи турнира пройдут в Бордо, Париже, Сент-Этьене, Лионе, Ницце и Марселе.

Мужской турнир

Группа А

Франция, США, победитель стыкового матча между сборной Гвинеи и командой, которая займет четвертое место в молодежном Кубке Азии, Новая Зеландия

Группа В

Аргентина, Марокко, бронзовый призер молодежного Кубка Азии, Украина

Группа С

Серебряный призер молодежного Кубка Азии, Испания, Египет, Доминиканская республика

Группа D

Победитель молодежного кубка Азии, Парагвай, Мали, Израиль