Жеребьевка футбольного олимпийского турнира. Соперники израильтян
время публикации: 20 марта 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 20 марта 2024 г., 21:45
В Париже состоялась жеребьевка мужского и женского футбольных олимпийских турниров.
Матчи турнира пройдут в Бордо, Париже, Сент-Этьене, Лионе, Ницце и Марселе.
Мужской турнир
Группа А
Франция, США, победитель стыкового матча между сборной Гвинеи и командой, которая займет четвертое место в молодежном Кубке Азии, Новая Зеландия
Группа В
Аргентина, Марокко, бронзовый призер молодежного Кубка Азии, Украина
Группа С
Серебряный призер молодежного Кубка Азии, Испания, Египет, Доминиканская республика
Группа D
Победитель молодежного кубка Азии, Парагвай, Мали, Израиль
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