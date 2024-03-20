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Спорт

Жеребьевка футбольного олимпийского турнира. Соперники израильтян

время публикации: 20 марта 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 20 марта 2024 г., 21:45
Жеребьевка футбольного олимпийского турнира. Соперники израильтян
AP Photo/Darko Vojinovic

В Париже состоялась жеребьевка мужского и женского футбольных олимпийских турниров.

Матчи турнира пройдут в Бордо, Париже, Сент-Этьене, Лионе, Ницце и Марселе.

Мужской турнир

Группа А

Франция, США, победитель стыкового матча между сборной Гвинеи и командой, которая займет четвертое место в молодежном Кубке Азии, Новая Зеландия

Группа В

Аргентина, Марокко, бронзовый призер молодежного Кубка Азии, Украина

Группа С

Серебряный призер молодежного Кубка Азии, Испания, Египет, Доминиканская республика

Группа D

Победитель молодежного кубка Азии, Парагвай, Мали, Израиль

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