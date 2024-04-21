Скалолазание. Израильтяне завоевали три медали Молодежного кубка Европы

В Португалии завершился этап Молодежного кубка Европы по боулдерингу. Израильтяне завоевали три медали.

Эльясаф Ланель - золотая медаль.

Ор Марк - серебряная медаль.

Итамар Харель - бронзовая медаль.

Боулдеринг - разновидность скалолазания. Прохождение серии коротких (5-6 перехватов), но очень сложных трасс. Между отдельными этапами есть короткие перерывы.