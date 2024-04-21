Скалолазание. Израильтяне завоевали три медали Молодежного кубка Европы
время публикации: 21 апреля 2024 г., 17:27 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 17:27
В Португалии завершился этап Молодежного кубка Европы по боулдерингу. Израильтяне завоевали три медали.
Эльясаф Ланель - золотая медаль.
Ор Марк - серебряная медаль.
Итамар Харель - бронзовая медаль.
Боулдеринг - разновидность скалолазания. Прохождение серии коротких (5-6 перехватов), но очень сложных трасс. Между отдельными этапами есть короткие перерывы.
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