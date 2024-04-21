Баскетбол. "Прометей" Ронена Гинзбурга во второй раз стал победителем Латвийско-эстонской лиги

Украинский клуб "Прометей", который тренирует израильтянин Ронен Гинзбург, во второй раз стал победителем Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.

В финале "титаны" победили "Калев Крамо" 91:83.

"Прометей" выиграл первую четверть 29:25, но проиграл первую половину матча 43:51.

Третью четверть украинцы убедительно выиграли 23:9. После 30 минут 66:60.

Бывший защитник "Даллас Мэверикс" Джиан Клавелл в последней четверти сделал два точных трехочковых (всего баскетболист "Прометея" набрал 26 очков), обеспечив комфортный отрыв.