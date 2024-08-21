Теннис. Янник Синнер избежал дисквалификации после положительного допинг-теста

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) не стало дисквалифицировать первую ракетку мира Янника Синнера, сообщает Yahoo Sports.

Итальянский теннисист в марте сдал два положительных допинг теста во время и по окончании турнира в Индиан-Уэллс.

В пробах обнаружен клостебол.

Янник Синнер сумел доказать, что запрещенное вещество в его организм попало случайно.

В попадании запрещенного вещества виноват физиотерапевт.

Янник Синнер не будет дисквалифицирован, но он лишен 325 тысяч долларов призовых и 400 рейтинговых очков, заработанных на турнире в Индиан-Уэллс.