x
21 августа 2024
|
последняя новость: 09:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 августа 2024
|
21 августа 2024
|
последняя новость: 09:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис. Янник Синнер избежал дисквалификации после положительного допинг-теста

время публикации: 21 августа 2024 г., 08:07 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 08:07
Теннис. Янник Синнер избежал дисквалификации после положительного допинг-теста
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) не стало дисквалифицировать первую ракетку мира Янника Синнера, сообщает Yahoo Sports.

Итальянский теннисист в марте сдал два положительных допинг теста во время и по окончании турнира в Индиан-Уэллс.

В пробах обнаружен клостебол.

Янник Синнер сумел доказать, что запрещенное вещество в его организм попало случайно.

В попадании запрещенного вещества виноват физиотерапевт.

Янник Синнер не будет дисквалифицирован, но он лишен 325 тысяч долларов призовых и 400 рейтинговых очков, заработанных на турнире в Индиан-Уэллс.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 августа 2024

Теннис. Хольгер Руне потерял сознание, но сумел выиграть матч
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 августа 2024

Теннис. Открытый чемпионат США. Wildcard получат Осака, Андрееску и Вавринка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 августа 2024

Теннис. Янник Синнер первым отобрался на Итоговый турнир АТР
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2024

Теннис. Ига Швентек - первая участница Итогового турнира WTA