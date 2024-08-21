Теннис. Янник Синнер избежал дисквалификации после положительного допинг-теста
время публикации: 21 августа 2024 г., 08:07 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 08:07
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) не стало дисквалифицировать первую ракетку мира Янника Синнера, сообщает Yahoo Sports.
Итальянский теннисист в марте сдал два положительных допинг теста во время и по окончании турнира в Индиан-Уэллс.
В пробах обнаружен клостебол.
Янник Синнер сумел доказать, что запрещенное вещество в его организм попало случайно.
В попадании запрещенного вещества виноват физиотерапевт.
Янник Синнер не будет дисквалифицирован, но он лишен 325 тысяч долларов призовых и 400 рейтинговых очков, заработанных на турнире в Индиан-Уэллс.
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