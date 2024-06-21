Во время матча Испания - Италия ограбили легендарного Роберто Баджо. Футболист ранен

Группа из пяти преступников напала на легендарного футболиста Роберт Баджо и его семью, сообщают итальянские СМИ.

Нападение произошло в его доме в Альтавилла-Висентина во время, когда Роберто Баджо с родными смотрел матч чемпионата Европы по футболу Италия - Испания.

Футболист пытался остановить грабителей и получил удар рукояткой пистолета по голове.

Никто из его близких не пострадал.

Позже 57-летний Роберто Баджо был доставлен в больницу.