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Во время матча Испания - Италия ограбили легендарного Роберто Баджо. Футболист ранен

время публикации: 21 июня 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 21 июня 2024 г., 12:05
Во время матча Испания - Италия ограбили легендарного Роберто Баджо. Футболист ранен
AP Photo/Luca Bruno, File

Группа из пяти преступников напала на легендарного футболиста Роберт Баджо и его семью, сообщают итальянские СМИ.

Нападение произошло в его доме в Альтавилла-Висентина во время, когда Роберто Баджо с родными смотрел матч чемпионата Европы по футболу Италия - Испания.

Футболист пытался остановить грабителей и получил удар рукояткой пистолета по голове.

Никто из его близких не пострадал.

Позже 57-летний Роберто Баджо был доставлен в больницу.

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