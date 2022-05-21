Победителем Евролиги стал "Анадолу Эфес"

В финальном матче Евролиги, который проходил в Белграде, "Анадолу Эфес" одолел мадридский Реал" 58:57.

"Анадолу Эфес" выиграл Евролигу второй год подряд.

После 10 минут 15:14 в пользу испанцев, 20 - 34:29, 30 - 42:40.

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В середине последней четверти турки вышли вперед и сумели удержать победу, хотя и с минимальным преимуществом.

Самым результативным игроком матча стал Василе Мичич (Анадолу Эфес), набравший 23 очка.